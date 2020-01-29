Владимир ШАРАН: «Новички выдержали нагрузки на первом сборе»

Наставник «Александрии» рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 29.01.2020 17:56
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Владимир ШАРАН: «Новички выдержали нагрузки на первом сборе»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал подготовку команды ко второй части украинской Премьер-лиги. Недавно команда завершила первый тренировочный сбор.

«Сейчас хорошая конкуренция в команде. Каждый из футболистов стремится продемонстрировать свои лучшие качества на поле. И, действительно, тренерский штаб требовал от них больше действий на половине поля соперника, и за счет этого команда забивала много мячей. Мы заставляли соперника ошибаться и это приносило свои дивиденды. Да и реализация была неплохой. Денис Устименко лучший бомбардир на этом сборе (4 мяча). Надо сказать, не в обиду командам-​соперницам, мы были сильнее. Единственное, это проблемы с защитой в нашей команде. Хотелось бы чтобы поменьше пропускали, хотя я не скажу, что пропустили слишком много. Если учитывать пять спаррингов, то мы пропустили всего 5 мячей.

Я недоволен тем, что микротравмы получили ведущие игроки Кирилл Ковалец и Евгений Банада. Я бы хотел, чтобы они больше играли. К большому сожалению, они провели мало игрового времени. Надеюсь, что ко второму сбору эти футболисты подойдут в оптимальных кондициях.

2 февраля из Киева прилетит специалист, который работает с молодежной сборной, и проведет тестирование. На вторую половину сборов у нас запланировано шесть спаррингов, учитывая тот насыщенный график внутреннего чемпионата из-за смещения календаря для нашей сборной. Потому на старте второй части чемпионата нас ждет непростая неделя: два поединка в чемпионате, плюс кубковая игра.

Новички выдержали нагрузки. Роман Вантух в предпоследнем поединке почувствовал боль в приводящей мышце, и попросил замену. Пару дней пропустил, но уже будет готов на втором тренировочном сборе. В целом, новички неплохо себя проявили, но видно, что не хватает понимания, и требования, видимо, в других командах были другие. Нормально отработали и Артем Гордиенко, и Богдан Мишенко, возможно Богдану где немного тяжелее было, а так, в принципе, нормально.

31 января вылетаем на две недели в турецкий Белек. Первая игра состоится 3 февраля с казахским «Кайсаром» - обладателем Кубка Казахстана, 6 февраля сыграем с болгарским «Левски», который занимает второе место высшего болгарского дивизиона, на 9 февраля запланировано два поединка, один из которых с казахской командой Первой лиги «Кизил-Жар СК», вторая встреча под вопросом, и 12 февраля сыграем два поединка: с «Динамо» (Тбилиси) - чемпионом Грузии и с нашим СК «Днепр-1». 14-го февраля вылетаем домой, несколько дней выходных и готовимся к матчу с «Колосом» во внутреннем чемпионате», - сказал Шаран.

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Источник — ФК Александрия

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Комментарии
    Алексей Максименко
    online
      Алексей Максименко, 29.01.2020 18:47
    0
    дай бог вашей команде успехов и здоровья!
    Ссылка
    Алексей Максименко
    online
      Алексей Максименко, 29.01.2020 18:47
    0
    дай бог вашей команде успехов и здоровья!
    Ссылка
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