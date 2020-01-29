ПСЖ не предлагает новый контракт Тиаго Силве

Бразильский защитник Тиаго Силва ожидает, что ПСЖ предложит ему новый контракт. В то же время, футболист готов рассмотреть предложения других клубов.

«Мы не ведем переговоры с ПСЖ о новом контракте. У Силвы есть предложения от других команд, но ПСЖ остается его приоритетом. Мы будем ждать предложения от Парижа. Но если они не начнут переговоры, то мы рассмотрим другие варианты», - сказал Пауло Тониетто, агент Силвы.

Напомним, что 35-летний Силва играет за ПСЖ с 2012 года.

В этом сезоне защитник провел 26 матчей за ПСЖ. Его контракт истекает в конце этого сезона.

Ранее сообщалось, что ПСЖ нашел замену Силве.