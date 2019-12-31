ПСЖ нашел замену Тиаго Силве

ПСЖ нацелился на центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.
Как утверждает Le 10 Sport, этим футболистом парижане планируют заменить капитана Тиаго Силву. Ранее сообщалось, что 35-летний защитник вскоре покинет ПСЖ.
Трансфер Шкриньяра может обойтись в 60 млн евро.
В этом сезоне Шкриньяр провел 23 матча за «Интер».
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Источник — Le 10 Sport
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