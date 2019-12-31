ПСЖ нашел замену Тиаго Силве

Парижане планируют усилить защиту

  • 31.12.2019 21:58
  • 791 просмотр
  • 1 комментарий
ПСЖ нашел замену Тиаго Силве
© AS. Милан Шкриньяр
ПСЖ нацелился на центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.
 
Как утверждает Le 10 Sport, этим футболистом парижане планируют заменить капитана Тиаго Силву. Ранее сообщалось, что 35-летний защитник вскоре покинет ПСЖ.
 
Трансфер Шкриньяра может обойтись в 60 млн евро.
 
В этом сезоне Шкриньяр провел 23 матча за «Интер».
 
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Источник — Le 10 Sport

(5 голосов)

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Комментарии
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 31.12.2019 22:24
    0
    Блін,світ зійшов з розуму-за звичайного гравця(зрозумійте вірно звичайного) і одразу 60 млн!!!
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 31.12.2019 22:24
    0
    Блін,світ зійшов з розуму-за звичайного гравця(зрозумійте вірно звичайного) і одразу 60 млн!!!
    Ссылка
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