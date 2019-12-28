Манчестер Юнайтед и ПСЖ хотят купить защитника Лестера

26-летний защитник «Лестера» Рикарду Перейра заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
Как сообщает Daily Star, оба клуба попытаются купить португальского футболиста в январе.
Перейра играет за «Лестер» c 2018 года. В этом сезоне он провел 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Трансфер Перейры может обойтись в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить Ришарлисона.
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Источник — Daily Star
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