Манчестер Юнайтед и ПСЖ хотят купить защитника Лестера

26-летний защитник «Лестера» Рикарду Перейра заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

Как сообщает Daily Star, оба клуба попытаются купить португальского футболиста в январе.

Перейра играет за «Лестер» c 2018 года. В этом сезоне он провел 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Трансфер Перейры может обойтись в 40 миллионов евро.