Манчестер Юнайтед и ПСЖ хотят купить защитника Лестера

Рикарду Перейра вскоре может перебраться в другой клуб

  • 28.12.2019 18:25
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Манчестер Юнайтед и ПСЖ хотят купить защитника Лестера
© Leicester Mercury. Рикарду Перейра
26-летний защитник «Лестера» Рикарду Перейра заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
 
Как сообщает Daily Star, оба клуба попытаются купить португальского футболиста в январе.
 
Перейра играет за «Лестер» c 2018 года. В этом сезоне он провел 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
 
Трансфер Перейры может обойтись в 40 миллионов евро.
 
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Источник — Daily Star

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