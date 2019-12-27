Ришарлисон может перейти в Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания форварда «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисона.
По данным источника, 22-летний бразилец входит в список пяти трансферных целей манкунианского клуба на ближайшие трансферные окна.
Отметим, что в этом сезоне Ришарлисон забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах АПЛ.
Напомним, ранее «Эвертон» продлил контракт с Ришарлисоном до 2024 года.
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Источник — Evening Standard
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