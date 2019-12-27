Ришарлисон может перейти в Манчестер Юнайтед

Лидер «Эвертона» может сменить клубную прописку

  • 27.12.2019 20:32
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Ришарлисон может перейти в Манчестер Юнайтед
© Sky Sports. Ришарлисон
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания форварда «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисона.
 
По данным источника, 22-летний бразилец входит в список пяти трансферных целей манкунианского клуба на ближайшие трансферные окна.
 
Отметим, что в этом сезоне Ришарлисон забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах АПЛ.
 
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Источник — Evening Standard

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