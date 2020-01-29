Сергей КОВАЛЕЦ: «Гармаш и Хачериди могли играть в лучших чемпионатах»

Известный тренер – о сборах «Динамо» в Турции

  • 29.01.2020 17:13
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Гармаш и Хачериди могли играть в лучших чемпионатах»
© fcbrovar.obolon.ua

Экс-тренер «Оболони» Сергей Ковалец поделился своим мнением по поводу первого тренировочного сбора «Динамо» в Турции:

«Динамо» взяло на первый сбор 27-28 игроков, потому что дают нашим молодым украинским футболистам попробовать себя в подготовительном периоде с первой командой. Это здорово.

Ушел Гармаш. Это был один из ключевых игроков «Динамо». Тот же Женя Хачериди. К сожалению, их вовремя не продали, если вообще были варианты. Они могли бы играть в лучших чемпионатах. Но есть как есть».

Напомним, Денис Гармаш перешел в аренду в «Ризеспор» и уже забил дебютный гол за новую команду. Евгений Хачериди в конце прошлого года подписал контракт с «Динамо» Брест.

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Источник — Футбольный формат

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