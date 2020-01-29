Сергей КОВАЛЕЦ: «Гармаш и Хачериди могли играть в лучших чемпионатах»

Экс-тренер «Оболони» Сергей Ковалец поделился своим мнением по поводу первого тренировочного сбора «Динамо» в Турции:

«Динамо» взяло на первый сбор 27-28 игроков, потому что дают нашим молодым украинским футболистам попробовать себя в подготовительном периоде с первой командой. Это здорово.

Ушел Гармаш. Это был один из ключевых игроков «Динамо». Тот же Женя Хачериди. К сожалению, их вовремя не продали, если вообще были варианты. Они могли бы играть в лучших чемпионатах. Но есть как есть».

Напомним, Денис Гармаш перешел в аренду в «Ризеспор» и уже забил дебютный гол за новую команду. Евгений Хачериди в конце прошлого года подписал контракт с «Динамо» Брест.