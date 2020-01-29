Роман САНЖАР: «Слухи вокруг Карпат влияют на переговоры с футболистами»

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар признался, что слухи о возможном исчезновении клуба значительно усложняют работу по комплектации состава команды:

«Для нас самое важное – комплектация. Наша команда стала еще моложе. Чтобы молодежь прогрессировала, мы должны привлечь опытных игроков. Будем приглашать разных футболистов на сбор, более опытных, чем наши.

Слухи вокруг команды влияют и на переговоры. Я веду переговоры с игроками, которые меня знают. Думаю, нам удастся договориться с игроками, которые нас усилят. Очень непростая ситуация вокруг клуба, она все равно решится».