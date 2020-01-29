Роман САНЖАР: «Слухи вокруг Карпат влияют на переговоры с футболистами»

Наставник «Карпат» - о проблемах с подписанием новых игроков

  • 29.01.2020 16:38
  • 663 просмотра
  • 1 комментарий
Роман САНЖАР: «Слухи вокруг Карпат влияют на переговоры с футболистами»
© ФК Карпаты Львов. Роман Санжар

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар признался, что слухи о возможном исчезновении клуба значительно усложняют работу по комплектации состава команды:

«Для нас самое важное – комплектация. Наша команда стала еще моложе. Чтобы молодежь прогрессировала, мы должны привлечь опытных игроков. Будем приглашать разных футболистов на сбор, более опытных, чем наши.

Слухи вокруг команды влияют и на переговоры. Я веду переговоры с игроками, которые меня знают. Думаю, нам удастся договориться с игроками, которые нас усилят. Очень непростая ситуация вокруг клуба, она все равно решится».

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 29.01.2020 17:13
    0
    Роман підтримую Вашу думку. Багато інтриг навколо команди. Працюйте спокійно все буде добре.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 29.01.2020 17:13
    0
    Роман підтримую Вашу думку. Багато інтриг навколо команди. Працюйте спокійно все буде добре.
    Ссылка
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