Эриксен написал прощальное письмо фанатам Тоттенхэма

Хавбек Кристиан Эриксен, который перешел из «Тоттенхэма» в «Интер» решил попрощаться с болельщиками своего бывшего клуба.

«Дорогие болельщики «Тоттенхэма», я не знаю, с чего начать! У меня не было времени со всеми попрощаться, хотя мне и показалось, что я провел много матчей там, где все говорили и думали, что на следующий день в клубе меня не будет.

У меня осталось так много невероятных воспоминаний за последние 6,5 лет, что я был в «Тоттенхэме». Там я получал много удовольствия от того, что каждый день тренировался и играл, но порой нужно попробовать что-то новое!

Для меня было удовольствием играть за ваш клуб. Надеюсь, в будущем мы снова встретимся!» — написал Эриксен в Twitter.

Эриксен играл за «Тоттенхэм» с 2013 года. За это время провел 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 ассистов.