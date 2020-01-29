Эриксен написал прощальное письмо фанатам Тоттенхэма

Датский полузащитник продолжит карьеру в «Интере»

  • 29.01.2020 16:16
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Эриксен написал прощальное письмо фанатам Тоттенхэма
© Skysports.com. Кристиан Эриксен

Хавбек Кристиан Эриксен, который перешел из «Тоттенхэма» в «Интер» решил попрощаться с болельщиками своего бывшего клуба.

«Дорогие болельщики «Тоттенхэма», я не знаю, с чего начать! У меня не было времени со всеми попрощаться, хотя мне и показалось, что я провел много матчей там, где все говорили и думали, что на следующий день в клубе меня не будет.

У меня осталось так много невероятных воспоминаний за последние 6,5 лет, что я был в «Тоттенхэме». Там я получал много удовольствия от того, что каждый день тренировался и играл, но порой нужно попробовать что-то новое!

Для меня было удовольствием играть за ваш клуб. Надеюсь, в будущем мы снова встретимся!» — написал Эриксен в Twitter.

Эриксен играл за «Тоттенхэм» с 2013 года. За это время провел 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 ассистов.

 

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Источник — Twitter

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