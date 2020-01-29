Динамо в Турции: травма Цыганкова, встреча с Милей, вратарь в атаке

Первый в нынешнем зимнем межсезонье подготовительно-тренировочный сбор «Динамо» прошел в турецком Белеке и вместил в себя две недели и шесть поединков. Оппоненты у киевлян были разношерстые, отсюда и результаты на всякий вкус: четыре победы («Нефтчи», «Вардар», «Динамо-Брест» и «Кайрат»), одна ничья («Легия») и одно поражение («Хайдук»).

Главный акцент на этом сборе тренерский штаб «бело-голубых» прогнозировано сделал на «физику». Именно на отсутствие должной функциональной подготовки Алексей Михайличенко, возглавивший команду по ходу сезона, сетовал с завидной регулярностью. Поэтому, как только выпала возможность ее подтянуть, тренерский штаб вице-чемпионов сразу же взялся за дело. Футболисты работали на фоне серьезнейших нагрузок, причем как на открытом воздухе, так и в тренажерном зале. Наверное, обобщенным олицетворением состояния футболистов «Динамо» на этом сборе могут стать слова капитана команды Сергея Сидорчука, который заметил, что «в первые семь дней было очень тяжело из-за обилия беговой работы. Даже не вспомню, когда такое было в последний раз».

Вполне естественно, что при такой специфике работы результат в контрольных поединках отходит на второй план. Потому что на первом – закладывание фундамента «дыхалки». Возможно, даже в ущерб скорости и работе с мячом. Но, все же, даже на основании этой относительно узкой специфики первого сбора некоторые общие выводы можно сделать. А тем более можно поделиться некоторыми впечатлениями касательно состояния того или иного исполнителя.

Итак, что же бросилось в глаза в первую очередь? Наверняка вариативность состава. Михайличенко дал возможность сыграть всем игрокам, которых взял на сбор. Первый тайм «Динамо» всегда играло одним составом, а вторую половину встречи – другим. Единственное исключение из этого правила – голкипер Бущан отыграл полный матч против «Хайдука». В то же время нужно отметить, что только 15 игроков из 27 сыграли во всех шести играх сбора. То есть, с одной стороны все же можно утверждать о наличии хотя бы гипотетической основы, а с другой – можно говорить и о том, что некоторые футболисты, которых мы привыкли видеть в стартовом составе «Динамо» в осенней части сезона, на турецком сборе выглядели не очень убедительно. А, с другой стороны, те, кто по разным причинам раньше в состав не попадал, в Белеке удивили приятно. Если такая тенденция сохранится до конца зимней паузы, у Михайличенко наверняка появится приятная головная боль в виде квалифицированного кадрового обилия.

Кто же приятно удивил? Если рассматривать по линиям, то среди голкиперов нужно отметить, прежде всего, Бущана. И не только потому, что Георгий – единственный, кто отыграл полный матч. Он выделялся своей надежностью. На фоне, прежде всего, Бойко. Среди защитников очень хотелось бы выделить молодых Вивчаренко, Сироту и Забарного. Каши они не испортили, но, все же, их перспективы в первой команде пока туманны. Не в последнюю очередь потому, что хорошо себя проявили двое, казалось, уже списанных в «утиль» - Пиварич и Кадар. Оклемавшийся после травмы хорват исполнял роль атакующего флангового полузащитника. По оценкам коллег, он играл «как Неймар». А вот венгр, которого в последних официальных матчах не ругал, разве что, ленивый, продемонстрировал не только надежность, но и отменную культуру первого паса. В этом компоненте Тамаш – лучший среди коллег по амплуа. Среди полузащитников непременно нужно отдать должное Дуэлунду.



ФК Динамо. Микель Дуэлунд

Датчанин восстановился после сложной травмы и неплохо смотрелся на месте «десятки». Относительно новая роль была отведена Буяльскому: Виталий часто смещался в центр, а иногда и на левый фланг. И с этой задачей динамовский хавбек справился на «отлично». Подобные эпитеты можно адресовать и Шепелеву с Андриевским. Ну и, среди форвардов нужно отметить Каргбо. Бельгиец в последнем по счету поединке на сборе – против «Кайрата» - вышел на острие атаки, сумев отличиться сразу двумя забитыми мячами.

Кто разочаровал? Голкипер Бойко по итогам этого сбора к уровню первого номера «Динамо» пока что не дотягивает. Может быть, его игра станет более уверенной уже на втором сборе, но пока что не ахти. То же самое нужно сказать и по поводу игры Соля: явно не в своей тарелке.



ФК Динамо. Денис Бойко

Травмы. Увы, но из-за травм и повреждений разного рода некоторые игроки «Динамо» наиграли меньше времени, чем могли бы. В частности, Вербич в Белеке отыграл только 90 минут, а вице-капитан команды Цыганков вообще оказался вне игры. Кстати, это уже не первое подобное «непонятное» повреждение Виктора в межсезонье. Проблемы со здоровьем были и у Русина, Шабанова и Каргбо.

Схема. Несмотря на то, что динамовцы все свои матчи проводили разными составами – более того, разными таймами, можно утверждать, что во всех этих шести случаях тренерский штаб команды использовал одну и ту же игровую модель – 4-2-3-1. В принципе, для Алексея Михайличенко именно эта схема была приоритетной и в официальных поединках; не стал он ее менять и на первом сборе. Наверное, можно сделать вывод, что и на вторую часть сезона «Динамо» выйдет именно в такой формации. Но вот утверждать, кто именно станет основными «винтиками» в этой системе, пока что не получится при всем желании. Дело в том, что в зависимости от выхода тех или иных игроков прежде всего в защите, игра команды хоть и оставалась в рамках вышеуказанной схемы, но все же несколько отличалась концептуально. Например, когда в основе выходил следующий дуэт центрбеков – Попов и Сирота, игроки середины поля «садились» ниже, помогая своим партнерам. А вот когда одним из центрбеков был Кадар (к примеру, в паре в Вивчаренко или Забарным), динамовские опорники располагались поближе к игрокам атаки. Это отнюдь не значит, что первый вариант более слабый. Это говорит лишь о том, что среди всех динамовских центральных защитников хорошей первой передачей обладает только Кадар. Зато у его партнеров по ремеслу есть другие добродетели, которые не всегда находятся у Тамаша (выбор позиции, цепкость, игра один в один).

И, как было упомянуто выше, еще одной отличительной чертой игры «Динамо» в привычной схеме была непривычная роль Буяльского, который действовал ближе к центру, тогда как за правый фланг отвечал Караваев. Такой эксперимент связан, конечно же, с отсутствием Цыганкова. Появится Виктор, и диапазон Буяльского наверняка уменьшится. Нельзя не отметить курьезный момент, который случился в последнем матче тренировочного сбора - против «Кайрата».



ФК Динамо. Ибрагим Каргбо

Форвард киевлян Ибрагим Каргбо, отметившийся дублем, получил травму, а поскольку игроков, который не выходили на поле в запасе у Михайличенко не оставалось, на острие атаки был брошен голкипер Владислав Кучерук. Последние пять минут встречи он провел на позиции центрфорварда.

Ожидаем вближайшем времени и качественного прорыва от работы динамовских флангов. Михайличенко продолжает делать упор в атакующей игре именно на работу «крыльев», но пока что далеко не все получается.

Уже второго февраля «Динамо» отбудет в Турцию на второй подготовительный сбор. Логично предположить, что на этом этапе команда будет решать несколько иные задачи. Скорость, работа с мячом, прессинг – вот те компоненты, которые пока что «хромают». Посмотрим, с чем «бело-голубые» вернутся в середине февраля домой.

Валерий ВАСИЛЕНКО