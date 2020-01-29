Тим выиграл 7 из 9 матчей у Большой тройки за последние 12 месяцев

Пятая ракетка мира Доминик Тим сотворил историю, обыграв в четвертьфинале Australian Open лидера мирового рейтинга Рафаэля Надаля.
Кроме того, что австриец впервые сыграет в полуфинале турниров Grand Slam не на Ролан Гаррос, он еще и продолжает фантастическую серию в матчах с лучшими теннисистами современности.
В это трудно поверить, но за последние 12 месяцев Тим выиграл 7 из 9 матчей у Большой тройки (Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер).
Статистика встреч австрийца с Большой тройкой за 12 месяцев:
3:0 против Федерера (В - Индиан-Уэллс, Мадрид, Итоговый турнир ATP).
2:1 против Джоковича (В - Ролан Гаррос, Итоговый турнир ATP, П - Мадрид).
2:1 против Надаля (В - Барселона, Australian Open, П - Ролан Гаррос).
В - выиграл, П - проиграл.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.