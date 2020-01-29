Милан не продал Пентека в Герту

«Милан» отказался вести с «Гертой» переговоры по поводу трансфера Кшиштофа Пентека.
Это связано с тем, что итальянский клуб сейчас ведет переговоры по поводу перехода польского форварда с «Тоттенхэмом».
Пентек перешел в «Милан» год назад из «Дженоа» за 35 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету всего 5 голов в 20 матчах во всех турнирах.
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Источник — Sky Sports
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