Валенсия арендовала капитана Ромы Флоренци

«Валенсия» договорилась с «Ромой» об аренде защитника Алессандро Флоренци. Капитан «Волков» проведет в испанском клубе вторую половину нынешнего сезона.

При этом в арендном соглашении не прописано право или обязанность «Валенсии» выкупить Флоренци.

В нынешнем сезоне Флоренци провел за «Рому» 18 матчей во всех турнирах и отметился одним ассистом.