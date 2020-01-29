Валенсия арендовала капитана Ромы Флоренци

«Валенсия» договорилась с «Ромой» об аренде защитника Алессандро Флоренци. Капитан «Волков» проведет в испанском клубе вторую половину нынешнего сезона.
При этом в арендном соглашении не прописано право или обязанность «Валенсии» выкупить Флоренци.
В нынешнем сезоне Флоренци провел за «Рому» 18 матчей во всех турнирах и отметился одним ассистом.
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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