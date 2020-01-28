Валенсии нужен Флоренци

Испанская «Валенсия» заинтересована в подписании 28-летнего итальянского защитника «Ромы» Алессандро Флоренци.

Сумма отступных за футболиста еще не обсуждалась.

В текущем сезоне Флоренци провел за «Рому» 18 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €20 миллионов. Контракт Флоренци с «Ромой» рассчитан до лета 2023-го года.