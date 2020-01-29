Динамо назвало всех соперников на втором сборе в Турции

Киевляне сыграют с БАТЭ, «Динамо» Тбилиси и «Тоболом»

  • 29.01.2020 14:48
  • 2896 просмотров
  • 7 комментариев
Динамо назвало всех соперников на втором сборе в Турции
© ФК Динамо Киев

Ранее уже сообщалось о том, что в рамках второго тренировочного сбора в Турции «Динамо» сыграет с «Борацем», «Стремгостедом» и «Олимпией».

Теперь же киевский клуб назвал всех своих соперников на втором сборе. «Динамо» также сыграет с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ (11 февраля), казахстанским «Тоболом» (12 февраля) и «Динамо» Тбилиси.

Второй сбор «Динамо» в Турции будет продолжаться со 2 по 16 февраля.

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 29.01.2020 15:24
    +1
    Forever_young_13, 29.01.2020 15:07
    Ну, кто ещё не дрюкал Даунамо
    Пролетер )
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 15:13
    +1
    dar veter, 29.01.2020 15:09
    Отличный набор. Считай опять чемпионат СССР. А это круто.
    С Динамо в Турции сыграть очень многие хотят.
    Огромный ажиотаж.
    Так если вы посмотрите даже трибуны заполнены и это тренировочный матч.
    В кадрие и рядом Белеке очень много с Украины живёт.
    Я работал там. Отели у Динамо самые дорогие в Турции.
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    dar veter
      dar veter, 29.01.2020 15:09
    0
    Отличный набор. Считай опять чемпионат СССР. А это круто.
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    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 15:09
    +1
    Forever_young_13, 29.01.2020 15:07
    Ну, кто ещё не дрюкал Даунамо
    ПРОЛЕТАРский привет тебе))))
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    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 29.01.2020 15:07
    -3
    Ну, кто ещё не дрюкал Даунамо
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    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 29.01.2020 15:02
    -2
    из соперников о которым можно видеть уровень игры киевлян-это норвежцы и БАТЭостальные-игроая тренировка не более
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    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 15:01
    +4
    Опачаа БАТЭ. Заруба будет знатная.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 15:01
    +4
    Опачаа БАТЭ. Заруба будет знатная.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 29.01.2020 15:24
    +1
    Forever_young_13, 29.01.2020 15:07
    Ну, кто ещё не дрюкал Даунамо
    Пролетер )
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 15:13
    +1
    dar veter, 29.01.2020 15:09
    Отличный набор. Считай опять чемпионат СССР. А это круто.
    С Динамо в Турции сыграть очень многие хотят.
    Огромный ажиотаж.
    Так если вы посмотрите даже трибуны заполнены и это тренировочный матч.
    В кадрие и рядом Белеке очень много с Украины живёт.
    Я работал там. Отели у Динамо самые дорогие в Турции.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 15:09
    +1
    Forever_young_13, 29.01.2020 15:07
    Ну, кто ещё не дрюкал Даунамо
    ПРОЛЕТАРский привет тебе))))
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    dar veter
      dar veter, 29.01.2020 15:09
    0
    Отличный набор. Считай опять чемпионат СССР. А это круто.
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