Динамо назвало всех соперников на втором сборе в Турции

Ранее уже сообщалось о том, что в рамках второго тренировочного сбора в Турции «Динамо» сыграет с «Борацем», «Стремгостедом» и «Олимпией».

Теперь же киевский клуб назвал всех своих соперников на втором сборе. «Динамо» также сыграет с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ (11 февраля), казахстанским «Тоболом» (12 февраля) и «Динамо» Тбилиси.

Второй сбор «Динамо» в Турции будет продолжаться со 2 по 16 февраля.