Динамо назвало всех соперников на втором сборе в Турции

Ранее уже сообщалось о том, что в рамках второго тренировочного сбора в Турции «Динамо» сыграет с «Борацем», «Стремгостедом» и «Олимпией».
Теперь же киевский клуб назвал всех своих соперников на втором сборе. «Динамо» также сыграет с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ (11 февраля), казахстанским «Тоболом» (12 февраля) и «Динамо» Тбилиси.
Второй сбор «Динамо» в Турции будет продолжаться со 2 по 16 февраля.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Огромный ажиотаж.
Так если вы посмотрите даже трибуны заполнены и это тренировочный матч.
В кадрие и рядом Белеке очень много с Украины живёт.
Я работал там. Отели у Динамо самые дорогие в Турции.
Огромный ажиотаж.
Так если вы посмотрите даже трибуны заполнены и это тренировочный матч.
В кадрие и рядом Белеке очень много с Украины живёт.
Я работал там. Отели у Динамо самые дорогие в Турции.
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