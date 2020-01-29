На втором сборе Динамо сыграет с боснийским Борацем

В рамках второго учебно-тренировочного сбора в Турции киевское «Динамо» сыграет с боснийским клубом «Борац».
Матч запланирован на 9-е февраля.
После 19-ти сыгранных туров «Борац» занимает 3-е место в чемпионате Боснии и Герцеговины, имея в активе 35 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 26-17.
Ранее сообщалось, что на втором сборе «Динамо» сыграет с норвежским «Стремсгодсетом» и словенской «Олимпией».
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Источник — ФК Борац
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