На втором сборе Динамо сыграет с боснийским Борацем

В рамках второго учебно-тренировочного сбора в Турции киевское «Динамо» сыграет с боснийским клубом «Борац».

Матч запланирован на 9-е февраля.

После 19-ти сыгранных туров «Борац» занимает 3-е место в чемпионате Боснии и Герцеговины, имея в активе 35 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 26-17.

Ранее сообщалось, что на втором сборе «Динамо» сыграет с норвежским «Стремсгодсетом» и словенской «Олимпией».