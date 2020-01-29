Фламенго попрощался с защитником, которого Арсенал хотел вместо Матвиенко

Бразильский клуб «Фламенго» официально сообщил о том, что 26-летний испанский защитник Пабло Мари покидает клуб.



«Пришло время прощаться с защитником, который приехал в нашу команду, чтобы оставить свой след в виде выигранных чемпионата Бразилии и Копа Либертадорес. Пабло Мари, спасибо тебе за все», – гласит сообщение в твиттере «Фламенго».



Ранее сообщалось, что испанец перейдет в лондонский «Арсенал» этой зимой. Пабло рассматривался в качестве конкурентного трансфера защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко.



На протяжении карьеры Мари выступал за «Мальорку», «Химнастик» из Таррагоны, «Манчестер Сити», «Жирону», «Бреду» и «Депортиво». Испанский футболист перешел во «Фламенго» из «Манчестер Сити» летом 2019-го года за €1,7 миллиона.



Всего провел за «Фламенго» 30 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Chegou a hora de nos despedirmos desse zagueiro que chegou ao Flamengo para deixar a sua marca na nossa história com os títulos da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Pablo Marí, obrigado por tudo. 👏🏆🇪🇸#CRF pic.twitter.com/z5skwsimzO — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2020