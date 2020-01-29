Фламенго попрощался с защитником, которого Арсенал хотел вместо Матвиенко

Бразильский клуб сообщил, что испанец покидает команду

  • 29.01.2020 14:55
  • 2030 просмотров
  • 4 комментария
Фламенго попрощался с защитником, которого Арсенал хотел вместо Матвиенко
© The Top Flight. Пабло Мари

Бразильский клуб «Фламенго» официально сообщил о том, что 26-летний испанский защитник Пабло Мари покидает клуб.    
 
«Пришло время прощаться с защитником, который приехал в нашу команду, чтобы оставить свой след в виде выигранных чемпионата Бразилии и Копа Либертадорес. Пабло Мари, спасибо тебе за все», – гласит сообщение в твиттере «Фламенго».
 
Ранее сообщалось, что испанец перейдет в лондонский «Арсенал» этой зимой. Пабло рассматривался в качестве конкурентного трансфера защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко. 
 
На протяжении карьеры Мари выступал за «Мальорку», «Химнастик» из Таррагоны, «Манчестер Сити», «Жирону», «Бреду» и «Депортиво». Испанский футболист перешел во «Фламенго» из «Манчестер Сити» летом 2019-го года за €1,7 миллиона.
 
Всего провел за «Фламенго» 30 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

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Источник — ФК Фламенго

(4 голоса)

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Комментарии
    sahka1981
    sahka1981, 29.01.2020 15:06
    0
    Муґунот Уух, 29.01.2020 15:03
    Ну так Пятов вроде говорил про МС)
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 29.01.2020 15:03
    0
    sahka1981, 29.01.2020 15:00
    Ну теперь один вариант МС остался...
    Мироновка Сити？
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 15:03
    0
    Он в шахтер Коля в Фламенго.
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 29.01.2020 15:00
    0
    Ну теперь один вариант МС остался...
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 29.01.2020 15:06
    0
    Муґунот Уух, 29.01.2020 15:03
    Ну так Пятов вроде говорил про МС)
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 29.01.2020 15:03
    0
    sahka1981, 29.01.2020 15:00
    Ну теперь один вариант МС остался...
    Мироновка Сити？
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 15:03
    0
    Он в шахтер Коля в Фламенго.
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 29.01.2020 15:00
    0
    Ну теперь один вариант МС остался...
    Ссылка
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