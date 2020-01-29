ВИДЕО. Как Зверев в дебютный полуфинал Шлема выходил

Седьмая ракетка мира Александр Зверев впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam. В 1/4 финала немец в четырех сетах одолел швейцарца Стэна Вавринку.
Стэн Вавринка – Александр Зверев. Лучшие моменты матча
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Источник — Евроспорт
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