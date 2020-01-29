Алексей ШЕВЧЕНКО: «Мы не смогли создать опасных моментов»

Вратарь «Шахтера» прокомментировал поражение от «Пролетера» (0:1)

  • 29.01.2020 13:44
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Алексей ШЕВЧЕНКО: «Мы не смогли создать опасных моментов»
© ФК Шахтер Донецк

27-летний украинский голкипер «Шахтера» Алексей Шевченко подвел итоги товарищеского поединка с «Пролетером» (0:1).

«Действовали на фоне усталости, поэтому, наверное, не хватило свежести. Думаю, на результате сказалась и нехватка опыта: вышли ребята, которые на протяжении сезона имеют не так много игровой практики. Большую часть матча мы контролировали, однако впереди практически не смогли создать опасных моментов. В завершающей фазе атак все-таки надо было добавить агрессии», — отметил Шевченко.

В текущем сезоне Шевченко провел за «Шахтер» один поединок в УПЛ.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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