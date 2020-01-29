Манчестер Юнайтед договорился о покупке Фернандеша

Английский «Манчестер Юнайтед» договорился с лиссабонским «Спортингом» о переходе 25-летнего португальского полузащитника Бруну Фернандеша.
«Красные дьяволы» заплатят за футболиста €60 миллионов и €20 миллионов в качестве бонусов.
Контракт с футболистом будет рассчитан до 2025-го года. Зарплата Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» составит €6 миллионов в год.
В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 27 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач.
В активе Фернандеша 19 матчей за сборную Португалии, где он забил 2 мяча.
Источник — Twitter
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