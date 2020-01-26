Манчестер Юнайтед увеличил предложение по Фернандешу

Английский «Манчестер Юнайтед» увеличил предложение о выкупе контракта 25-летнего португальского полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша.
В переговорах между клубами наметился серьезный прогресс. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за футболиста €55 миллионов сразу и еще €15 миллионов в качестве бонусов. «Спортинг» хочет €60 миллионов сразу.
Переговоры между сторонами продолжаются.
В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 27 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач.
Источник — O Jogo
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