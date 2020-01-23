Манчестер Юнайтед отказался от покупки Бруну Фернандеша

Английский «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи выкупа контракта 25-летнего португальского полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша.

«Спортинг» хочет получить за своего игрока €80 миллионов. Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер считает цену на футболиста завышенной, из-за чего отменил сделку.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Фернандеша €60 миллионов с учетом бонусов.

В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 27 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач.