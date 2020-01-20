Бруну Фернандеш попросил руководство Спортинга отпустить его в МЮ

Лидер «Спортинга» Бруну Фернандеш в ближайшее время намерен покинуть свой клуб и перебраться в «Манчестер Юнайтед».
Футболист попросил руководство лиссабонского клуба отпустить его в английский клуб.
Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о цене на футболиста. МЮ предлагает 60 млн евро, но португальцы хотят 80.
В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 25 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.
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Источник — Sports Mole
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