Бруну Фернандеш попросил руководство Спортинга отпустить его в МЮ

Лидер «Спортинга» Бруну Фернандеш в ближайшее время намерен покинуть свой клуб и перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Футболист попросил руководство лиссабонского клуба отпустить его в английский клуб.

В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 25 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.