Бруну Фернандеш попросил руководство Спортинга отпустить его в МЮ

Португальский хавбек хочет продолжить карьеру в Англии

  • 20.01.2020 07:17
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Бруну Фернандеш попросил руководство Спортинга отпустить его в МЮ
© A BOLA. Бруну Фернандеш
Лидер «Спортинга» Бруну Фернандеш в ближайшее время намерен покинуть свой клуб и перебраться в «Манчестер Юнайтед».
 
Футболист попросил руководство лиссабонского клуба отпустить его в английский клуб.
 
Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о цене на футболиста. МЮ предлагает 60 млн евро, но португальцы хотят 80.
 
В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 25 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.
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Источник — Sports Mole

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