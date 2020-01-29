Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Хорошо помню Эсеолу еще по Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко подвел итоги товарищеского матча с «Кайратом» (2:0).

- Как оцените сегодняшний спарринг между «Кайратом» и «Динамо»?

- Я смотрел матч «Кайрата» против «Легии». И я прекрасно понимал, что это УТС. В сегодняшнем матче играли два разных состава. Все понимают, что у клубов задача наиграть связи. Результат вторичен, главное — подготовка. То, что я видел в игре с «Легией», как и то что я видел сегодня, мне понравилось. «Кайрат» — цепкая и техничная команда, которая старается играть быстро, действует остро в атаке. Я для себя отметил, у вас, что называется, «колючая» команда. Это тоже немаловажно. Еще раз хочу сказать, что сегодня мы не увидели тот «Кайрат», который будет. Сейчас, на УТС, стоят другие задачи.

- Кого-то выделите в составе «желто-черных»?

- В игре против «Легии» мне очень понравился голкипер Владимир Плотников. Оганесяна отмечу. Ну и, конечно, Эсеола, который неплохо действует с мячом и постоянно нацелен на ворота. Я его хорошо помню. Еще по «Динамо». Буду рад, если он продолжит прогрессировать и раскрываться по-новому. Талант у него есть. Если будет время — с удовольствием посмотрю матчи вашей команды на следующем УТС. Желаю удачи «Кайрату».