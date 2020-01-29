Астон Вилла – Лестер – 2:1. Видео голов и обзор матча

28 января в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги встречались «Астон Вилла» и «Лестер». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, которые и стали первым финалистом турнира.
Смотрите видеообзор матча «Астон Вилла» – «Лестер» – 2:1 (Таргетт, 12, Трезеге, 90+3 – Ихеаначо, 72).
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Источник — YouTube
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