Астон Вилла вырвала у Лестера путевку в финал Кубка английской лиги

Второй пропуск в финал разыгрывают «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

  • 28.01.2020 23:41
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Астон Вилла вырвала у Лестера путевку в финал Кубка английской лиги
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28 января в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги встречались «Астон Вилла» и «Лестер». Поединок завершился победой со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, которые и стали первым финалистом турнира. Клуб из Бирмингема будет представлен в финале турнира впервые за 10 лет.

У хозяев поля отличились Мэт Таргет и Трезеге, забивший решающий гол в компенсированное время ко второму тайму. Гол в составе «Лестера» записал на счет Келечи Ихеаначо.

Напомним, в первом матче другого полуфинала «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1, вторая игра пройдет 29 января.

Кубок английской лиги 2019/20

1/2 финала. Второй матч.

«Астон Вилла»  «Лестер» – 2:1 

Голы: Таргетт, 12, Трезеге, 90+3 – Ихеаначо, 72.

«Астон Вилла»: Нюланн, Таргетт, Гильбер (Эль-Мохамади, 84), Мингс, Хос, Конса, Грилиш, Накамба, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 77), Саматта (Дэвис, 67).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй, 86), Мэддисон, Перес (Варди, 56), Ихеаначо.

Предупреждения: Конса, 57. Дуглас Луис, 60. Чаглар Сеюнджю, 76.

Судья: Дин (Англия).

Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Первый матч – 1:1

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Источник — Sport.ua

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