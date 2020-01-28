Астон Вилла вырвала у Лестера путевку в финал Кубка английской лиги

28 января в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги встречались «Астон Вилла» и «Лестер». Поединок завершился победой со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, которые и стали первым финалистом турнира. Клуб из Бирмингема будет представлен в финале турнира впервые за 10 лет.
У хозяев поля отличились Мэт Таргет и Трезеге, забивший решающий гол в компенсированное время ко второму тайму. Гол в составе «Лестера» записал на счет Келечи Ихеаначо.
Напомним, в первом матче другого полуфинала «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1, вторая игра пройдет 29 января.
Кубок английской лиги 2019/20
1/2 финала. Второй матч.
«Астон Вилла» – «Лестер» – 2:1
Голы: Таргетт, 12, Трезеге, 90+3 – Ихеаначо, 72.
«Астон Вилла»: Нюланн, Таргетт, Гильбер (Эль-Мохамади, 84), Мингс, Хос, Конса, Грилиш, Накамба, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 77), Саматта (Дэвис, 67).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй, 86), Мэддисон, Перес (Варди, 56), Ихеаначо.
Предупреждения: Конса, 57. Дуглас Луис, 60. Чаглар Сеюнджю, 76.
Судья: Дин (Англия).
Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
Первый матч – 1:1
⚽️ Aston Villa vs Leicester | Trezeguet (GOAL!!!) 93' #AVLLEI pic.twitter.com/afJxVM96EM— D9INE (@D9INE_NEXUS_F1) January 28, 2020
Источник — Sport.ua
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