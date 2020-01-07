МанСити уверенно переиграл МЮ в первом матче полуфинала Кубка лиги

В Манчестере на «Олд Траффорд» состоялось манкунианское дерби. В первом матче полуфинала Кубка английской лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала уверенную победу на поле соперника – 3:1.

В первом тайме гости забили три гола: отличились Бернарду Силва и Рияд Марез, еще один мяч в свои ворота забил Андреас Перейра. Во второй половине Маркус Рэшфорд сократил отставание в счете. Украинский футболист Александр Зинченко остался вне заявки «горожан» на дерби.

Ответный матч пройдет 29 января на поле «Сити». В другом противостоянии путевку в финал оспорят «Лестер» и «Астон Вилла», матчи пройдут 8 и 28 января.

Кубок английской лиги 2019/20

1/2 финала. Первый матч, 7 января

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 1:3

Голы: Рэшфорд, 70 – Бернарду Силва, 17, Марез, 33, Перейра, 39 (автогол).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Джоунс, Линделеф, Уильямс, Джеймс (Гомеш, 64), Фред, Перейра, Лингард (Матич, 46), Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 81).

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Эрнандес, Менди, Гюндоган, Де Брейне (Габриэл Жезус, 80), Марез (Фоуден, 86), Бернарду Силва, Стерлинг.

Предупреждения: Лингард, 35. Фред, 52. Эрнандес, 63. Уильямс, 73. Уокер, 82.

Судья: Дин (Англия).

Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».