МанСити уверенно переиграл МЮ в первом матче полуфинала Кубка лиги

В Манчестере на «Олд Траффорд» состоялось манкунианское дерби. В первом матче полуфинала Кубка английской лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала уверенную победу на поле соперника – 3:1.
В первом тайме гости забили три гола: отличились Бернарду Силва и Рияд Марез, еще один мяч в свои ворота забил Андреас Перейра. Во второй половине Маркус Рэшфорд сократил отставание в счете. Украинский футболист Александр Зинченко остался вне заявки «горожан» на дерби.
Ответный матч пройдет 29 января на поле «Сити». В другом противостоянии путевку в финал оспорят «Лестер» и «Астон Вилла», матчи пройдут 8 и 28 января.
Кубок английской лиги 2019/20
1/2 финала. Первый матч, 7 января
Источник — Sport.ua
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А вообще правильно ---А то опять забйот
--- Со страху
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