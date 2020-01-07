МанСити уверенно переиграл МЮ в первом матче полуфинала Кубка лиги

Украинский футболист Александр Зинченко остался вне заявки на дерби

  • 07.01.2020 23:51
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МанСити уверенно переиграл МЮ в первом матче полуфинала Кубка лиги
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В Манчестере на «Олд Траффорд» состоялось манкунианское дерби. В первом матче полуфинала Кубка английской лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала уверенную победу на поле соперника – 3:1.

В первом тайме гости забили три гола: отличились Бернарду Силва и Рияд Марез, еще один мяч в свои ворота забил Андреас Перейра. Во второй половине Маркус Рэшфорд сократил отставание в счете. Украинский футболист Александр Зинченко остался вне заявки «горожан» на дерби.

Ответный матч пройдет 29 января на поле «Сити». В другом противостоянии путевку в финал оспорят «Лестер» и «Астон Вилла», матчи пройдут 8 и 28 января.

Кубок английской лиги 2019/20

1/2 финала. Первый матч, 7 января

«Манчестер Юнайтед»  «Манчестер Сити»  1:3 
 
Голы: Рэшфорд, 70 – Бернарду Силва, 17, Марез, 33, Перейра, 39 (автогол).
 
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Джоунс, Линделеф, Уильямс, Джеймс (Гомеш, 64), Фред, Перейра, Лингард (Матич, 46), Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 81).
 
«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Эрнандес, Менди, Гюндоган, Де Брейне (Габриэл Жезус, 80), Марез (Фоуден, 86), Бернарду Силва, Стерлинг.
 
Предупреждения: Лингард, 35. Фред, 52. Эрнандес, 63. Уильямс, 73. Уокер, 82.
 
Судья: Дин (Англия).
 
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vitaliy Onyper
    online
      Vitaliy Onyper, 08.01.2020 00:09
    -4
    --- Зина -- опять вне заявки
    А вообще правильно ---А то опять забйот
    --- Со страху
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