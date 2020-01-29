Свитолина и Ястремская подали заявку на турнир WTA в Индиан-Уэллсе

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на первый в сезоне турнир серии WTA Premier Mandatory, который пройдет 11–22 марта в американском Индиан-Уэллсе.

Призовой фонд соревнований равен $2,94 млн. В 2019 году Свитолина показала свой лучший результат в Индиан-Уэллсе, дойдя до полуфинала, а Ястремская дебютировала на турнире, уступив в первом круге.

Заявочный список в Индиан-Уэллсе возглавляют лидеры мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп.