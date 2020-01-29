СУЛЬШЕР: «Санчес вернется и докажет, что все ошибались насчет него»

Наставник английского «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о будущем чилийского форварда Алексиса Санчеса, который выступает за «Интер» на правах аренды.
«Летом Санчес вернется в «Манчестер Юнайтед» и докажет, что все ошибались насчет него», - сказал Сульшер.
В текущем сезоне Санчес провел за «Интер» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов. Контракт Алексиса с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022-го года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Ракитичем.
Источник — Goal.com
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