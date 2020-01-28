Манчестер Юнайтед интересуется Ракитичем

«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Барселону» по поводу трансфера Ивана Ракитича. Каталонцы оценили хорватского хавбека в 20 млн евро.

Стороны еще далеки от того, чтобы достигнуть договоренности. Сам Ракитич не горит желанием покидать Испанию.

Контракт 31-летнего хорвата с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Ракитич может перейти в «Ювентус».