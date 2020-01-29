Манчестер Юнайтед согласовал трансфер Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время подпишет полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.

Как сообщает Record, клубы согласовали трансфер 25-летнего португальца за 55 миллионов евро, еще 25 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Также португальцы получат 10% от суммы следующей продажи футболиста. Ожидается, что в «Манчестер Юнайтед» Фернандеш будет получать 130 тысяч фунтов за неделю.

В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 27 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на Гарета Бэйла.