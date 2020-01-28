Роман ВАНТУХ: «Русин будет в заявке Украины на Евро-2020»

Хавбек «Александрии» - о Назарии Русине

  • 28.01.2020 23:41
  • 765 просмотров
  • 4 комментария
Роман ВАНТУХ: «Русин будет в заявке Украины на Евро-2020»
© ФК Олимпик Донецк. Роман Вантух

Полузащитник «Александрии» Роман Вантух, права на которого принадлежат «Динамо», поделился своим мнением по поводу перспектив в киевском клубе форварда Назария Русина:

«Мы вместе, наверное, лет с десяти. В одно время перешли в академию «Львова» и с тех пор семь-восемь лет шли бок о бок. В «Динамо» тоже вместе перебрались.

Все зависит от него, станет ли Русин основным в «Динамо» и поедет на Евро-2020. Я его хорошо знаю и уверен, что у него все получится. Он отличный нападающий.

С такой сложной ситуацией, как с форвардами в «Динамо», Русин должен стать основным нападающим уже весной. Заслуживает он и вызова в сборную. Мне кажется, он будет в финальной заявке на Евро-2020».

Ранее Вантух заявил о том, что мечтает вернуться в «Динамо».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(1 голос)

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Комментарии
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 29.01.2020 00:29
    0
    Вполне может что и будет, обстоятельства ... Главное что б толк был от него если выйдет
    Ссылка
    Maks7777
    Maks7777, 29.01.2020 00:15
    0
    ну дуракккк
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 29.01.2020 00:12
    0
    Для Русина слишком оптимистично.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 28.01.2020 23:49
    +1
    Может в заголовке указать Русин, а не Вантух?
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 28.01.2020 23:49
    +1
    Может в заголовке указать Русин, а не Вантух?
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 29.01.2020 00:29
    0
    Вполне может что и будет, обстоятельства ... Главное что б толк был от него если выйдет
    Ссылка
    Maks7777
    Maks7777, 29.01.2020 00:15
    0
    ну дуракккк
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 29.01.2020 00:12
    0
    Для Русина слишком оптимистично.
    Ссылка
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