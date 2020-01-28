Роман ВАНТУХ: «Русин будет в заявке Украины на Евро-2020»

Полузащитник «Александрии» Роман Вантух, права на которого принадлежат «Динамо», поделился своим мнением по поводу перспектив в киевском клубе форварда Назария Русина:

«Мы вместе, наверное, лет с десяти. В одно время перешли в академию «Львова» и с тех пор семь-восемь лет шли бок о бок. В «Динамо» тоже вместе перебрались.

Все зависит от него, станет ли Русин основным в «Динамо» и поедет на Евро-2020. Я его хорошо знаю и уверен, что у него все получится. Он отличный нападающий.

С такой сложной ситуацией, как с форвардами в «Динамо», Русин должен стать основным нападающим уже весной. Заслуживает он и вызова в сборную. Мне кажется, он будет в финальной заявке на Евро-2020».

Ранее Вантух заявил о том, что мечтает вернуться в «Динамо».