КОЗЛОВСКИЙ: «Коломойский – самый положительный персонаж в истории Карпат»

Одиозный владелец «Руха» - об Игоре Коломойском

  • 28.01.2020 23:18
  • 1027 просмотров
  • 1 комментарий
КОЗЛОВСКИЙ: «Коломойский – самый положительный персонаж в истории Карпат»
© fcrukh.com

Президент «Руха» Григорий Козловский поделился своим мнением по поводу совладельца «Карпат» Игоря Коломойского:

«Открою еще один секрет —  и с ним я встречался. И не раз. Игорь Валерьевич — самый позитивный в истории «Карпат» персонаж.

Я знаю, о чем говорю, но не могу всю правду рассказать. Я и так много рассказал».

Ранее Козловский заявил, что готов возглавить «Карпаты».

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    axylinam
      axylinam, 28.01.2020 23:30
    0
    Этот положительный персонаж угробил Днепр,кинул тренерскую бригаду во главе с Рамосом на деньги,многие игроки не получили заработанное,Козловский вполне оправдывает свою фамилию от слова козёл и Карпаты тоже почти угроблены
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 28.01.2020 23:30
    0
    Этот положительный персонаж угробил Днепр,кинул тренерскую бригаду во главе с Рамосом на деньги,многие игроки не получили заработанное,Козловский вполне оправдывает свою фамилию от слова козёл и Карпаты тоже почти угроблены
    Ссылка
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