КОЗЛОВСКИЙ: «Коломойский – самый положительный персонаж в истории Карпат»

Президент «Руха» Григорий Козловский поделился своим мнением по поводу совладельца «Карпат» Игоря Коломойского:

«Открою еще один секрет — и с ним я встречался. И не раз. Игорь Валерьевич — самый позитивный в истории «Карпат» персонаж.

Я знаю, о чем говорю, но не могу всю правду рассказать. Я и так много рассказал».

Ранее Козловский заявил, что готов возглавить «Карпаты».