КОЗЛОВСКИЙ: «Коломойский – самый положительный персонаж в истории Карпат»

Президент «Руха» Григорий Козловский поделился своим мнением по поводу совладельца «Карпат» Игоря Коломойского:
«Открою еще один секрет — и с ним я встречался. И не раз. Игорь Валерьевич — самый позитивный в истории «Карпат» персонаж.
Я знаю, о чем говорю, но не могу всю правду рассказать. Я и так много рассказал».
Ранее Козловский заявил, что готов возглавить «Карпаты».
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Источник — YouTube
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