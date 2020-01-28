Мартинес дисквалифицирован на два матча. Он пропустит дерби против Милана

Аргентинский форвард получил двухматчевую дисквалификацию

  • 28.01.2020 20:15
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Мартинес дисквалифицирован на два матча. Он пропустит дерби против Милана
© twitter.com/Inter

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес получил красную карточку за споры с судьей в матче 21-го тура Серии А против «Кальяри» (ничья 1:1).

Теперь же дисциплинарный комитет Серии А принял решение дисквалифицировать Мартинеса на два матча. Таким образом, он пропустит не только матч 22-го тура против «Удинезе», но и дерби против «Милана» в 23-м туре, которое состоится 9 февраля.

В нынешнем сезоне на счету Мартинеса 11 голов в 20 матчах Серии А.

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Источник — Sky Sport Italia

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