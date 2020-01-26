Гол Наингголана лишил Интер победы в матче с Кальяри

В 21-м туре Серии А «Интер» потерял очки в матче с «Кальяри». На гол Лаутаро Мартинеса в первом тайме островитяне ответили точным ударом Раджи Наингголана ближе к концу встречи.

Более того, на 90+4 минуте Мартинеса еще и удалили за неспортивное поведение. 22-летний нападающий слишком рьяно высказывал претензии арбитру.

Таким образом, «Лацио» получит отличную возможность догнать и перегнать «Интер» в турнирной таблице. Напомним, римляне отстают на 3 очка, но имеют 2 игры в запасе.

Чемпионат Италии. 21-й тур

«Интер» – «Кальяри» – 1:1

Голы: 1:0 – 29 Мартинес, 1:1 – 78 Наингголан.

Удаление: Мартинес (90+4).