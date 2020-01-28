Сане возобновил тренировки после тяжелой травмы

В начале августа прошлого года полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя на полгода.
Сегодня Сане, который уже восстановился после травмы, провел первую тренировку в основной группе «Манчестер Сити»:
January 28, 2020
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» не продаст Сане зимой.
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Источник — Twitter
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