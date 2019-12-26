Ман Сити не продаст Сане зимой

23-летний вингер английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Германии Лерой Сане, с большой долей вероятности, не покинет клуб в зимнее трансферное окно

Наставник Хосеп Гвардиола сказал руководству «горожан» сохранить игрока в январе. Однако есть большая вероятность, что игрок покинет «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.