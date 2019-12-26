Ман Сити не продаст Сане зимой

Немецкий вингер остается в Манчестере

  • 26.12.2019 10:59
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Ман Сити не продаст Сане зимой
© Bayern Strikes. Лерой Сане
23-летний вингер английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Германии Лерой Сане, с большой долей вероятности, не покинет клуб в зимнее трансферное окно
 
Наставник Хосеп Гвардиола сказал руководству «горожан» сохранить игрока в январе. Однако есть большая вероятность, что игрок покинет «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.
 
Ранее сообщалось, что сам Сане хочет покинуть «Сити» и перебраться в «Баварию». Лерой продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую получил в августе. Недавно футболист провел первую тренировку с момента травмы.
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Источник — Mirror

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