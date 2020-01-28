Витория Гимарайнш сообщила Шахтеру о желании вернуть Бондаренко

Центральный защитник «Витории» Гимарайнш Валерий Бондаренко может еще до конца января вернуться в «Шахтер», которому принадлежат трансферные права на футболиста.
Португальский клуб уже сообщил «Шахтеру» о намерении вернуть футболиста, потому как не видит для того перспектив в первой команде.
О реакции «горняков» на такое предложение не сообщается.
Напомним, Валерий Бондаренко перешел в «Виторию» Гимарайнш летом минувшего года на правах годичной аренды без права выкупа, но так и не смог завоевать место в основе команды.
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