Витория Гимарайнш сообщила Шахтеру о желании вернуть Бондаренко

Центральный защитник «Витории» Гимарайнш Валерий Бондаренко может еще до конца января вернуться в «Шахтер», которому принадлежат трансферные права на футболиста.

Португальский клуб уже сообщил «Шахтеру» о намерении вернуть футболиста, потому как не видит для того перспектив в первой команде.

О реакции «горняков» на такое предложение не сообщается.

Напомним, Валерий Бондаренко перешел в «Виторию» Гимарайнш летом минувшего года на правах годичной аренды без права выкупа, но так и не смог завоевать место в основе команды.