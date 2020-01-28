Витория Гимарайнш сообщила Шахтеру о желании вернуть Бондаренко

Центральный защитник может в ближайшее время покинуть Португалию и вернуться в Украину

  • 28.01.2020 18:37
  • 2649 просмотров
  • 3 комментария
Витория Гимарайнш сообщила Шахтеру о желании вернуть Бондаренко
© ФК Витория Гимарайнш. Валерий Бондаренко

Центральный защитник «Витории» Гимарайнш Валерий Бондаренко может еще до конца января вернуться в «Шахтер», которому принадлежат трансферные права на футболиста.

Португальский клуб уже сообщил «Шахтеру» о намерении вернуть футболиста, потому как не видит для того перспектив в первой команде.

О реакции «горняков» на такое предложение не сообщается.

Напомним, Валерий Бондаренко перешел в «Виторию» Гимарайнш летом минувшего года на правах годичной аренды без права выкупа, но так и не смог завоевать место в основе команды.

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Комментарии
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 28.01.2020 19:10
    0
    rosti79, 28.01.2020 18:58
    В дно-1
    десна...александрия..скорее всего...может заря....
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 28.01.2020 18:58
    -2
    В дно-1
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 28.01.2020 18:57
    -2
    В дно-1
    Ссылка
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 28.01.2020 19:10
    0
    rosti79, 28.01.2020 18:58
    В дно-1
    десна...александрия..скорее всего...может заря....
    Ссылка
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