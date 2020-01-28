Тоттенхэм после продажи Эриксена выкупил контракт хавбека

«Тоттенхэм» объявил о решении выкупить у «Бетиса» контракт полузащитника Джованни Ло Чельсо, который с лета играет за лондонскую команду на правах аренды.

Сделка обошлась клубу в 27 миллионов фунтов. 23-летний аргентинец подписал контракт на 5,5 лет.

В нынешнем сезоне Ло Чельсо провел 20 матчей и забил 2 гола.

Ранее во вторник «Тоттенхэм» объявил о продаже ведущего хавбека Кристиана Эриксена в «Интер» за 20 миллионов евро.