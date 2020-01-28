Артем МИЛЕВСКИЙ: «Хачериди хорошо приняли в Динамо Брест»

Недавно «Динамо» Брест, в составе которого выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачереди, провело контрольный матч с киевским «Динамо».

Хачериди присоединился к команде только в январе.

«Как Хачериди перешел? Вот так. Жеке, наверное, надоело просто сидеть в ПАОКе деньги получать, он хочет и в футбол играть. Думаю, здесь у него хорошее место. Все ребята его хорошо приняли, а сам Хачериди старается, работает. Думаю, все будет хорошо».

«Динамо» Киев? Конечно, слежу. Я же не один день играл за эту команду», - сказал Милевский.