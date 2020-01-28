Александр НОЙОК: «Хачериди волосы покрасил – прозвище Элджей дали»

В «Динамо-Брест» своя атмосфера

  • 28.01.2020 12:14
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Александр НОЙОК: «Хачериди волосы покрасил – прозвище Элджей дали»
© Инстаграм Александра Нойка
27-летний украинский полузащитник «Динамо-Брест» Александр Нойок рассказал, как в белорусской команде прозвали 32-летнего экс-защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди.
 
«Хачериди прозвище Элджей дали. Приехал в команду, везде называют Хач. А тут волосы покрасил – Элджей уже», – сказал Нойок.
 
Контракт Хачериди принадлежит «Динамо-Брест» с начала января 2020-го года. До этого футболист защищал цвета греческого ПАОКа.
 
Элджей – популярный российский хип-хоп-исполнитель.
 
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Источник — Миля

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