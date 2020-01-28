Александр НОЙОК: «Хачериди волосы покрасил – прозвище Элджей дали»

27-летний украинский полузащитник «Динамо-Брест» Александр Нойок рассказал, как в белорусской команде прозвали 32-летнего экс-защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди.
«Хачериди прозвище Элджей дали. Приехал в команду, везде называют Хач. А тут волосы покрасил – Элджей уже», – сказал Нойок.
Контракт Хачериди принадлежит «Динамо-Брест» с начала января 2020-го года. До этого футболист защищал цвета греческого ПАОКа.
Элджей – популярный российский хип-хоп-исполнитель.
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Источник — Миля
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