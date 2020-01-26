Александр НОЙОК: «Хачериди сейчас тяжело — он долго не играл»

Бывший защитник киевского «Динамо» готовится к сезону в составе «Динамо-Брест»

  • 26.01.2020 08:58
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Александр НОЙОК: «Хачериди сейчас тяжело — он долго не играл»
© ФК Динамо Минск. Александр Нойок

27-летний украинский полузащитник «Динамо-Брест» Александр Нойок рассказал, как в белорусской команде адаптируется 32-летний экс-защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди.

«Женя потихоньку набирает свою форму. Он долго не играл, потому ему сейчас, конечно, тяжело. Впрочем, как и всем нам. Мы на этом сборе работаем, чтобы набрать нужные кондиции», — отметил Нойок.

Контракт Хачериди принадлежит «Динамо-Брест» с начала января 2020-го года. До этого футболист защищал цвета греческого ПАОКа.

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Источник — ТК Футбол

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