Александр НОЙОК: «Хачериди сейчас тяжело — он долго не играл»

27-летний украинский полузащитник «Динамо-Брест» Александр Нойок рассказал, как в белорусской команде адаптируется 32-летний экс-защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди.

«Женя потихоньку набирает свою форму. Он долго не играл, потому ему сейчас, конечно, тяжело. Впрочем, как и всем нам. Мы на этом сборе работаем, чтобы набрать нужные кондиции», — отметил Нойок.

Контракт Хачериди принадлежит «Динамо-Брест» с начала января 2020-го года. До этого футболист защищал цвета греческого ПАОКа.