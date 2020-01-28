Александр СЕВИДОВ: «Милевский — профессор в футболе»

Известный украинский тренер Александр Севидов поделился мнением об украинских игроках белорусского клуба «Динамо-Брест» после поражения от киевского «Динамо» (0:3) в товарищеском матче.

«Из наших украинцев в «Динамо» Брест отметил бы Нойока. Заметно, что Хачериди в течение долгого времени был без игровой практики. Достаточно много было ошибок, и голы забивались с центральной зоны. Особенно второй мяч Пиварича – это катастрофа для обороны.

У Милевского осталось мастерство, про таких говорят — «профессор» в футболе. Знает, когда принять и придержать мяч, где отдать в касание. Но по движению видно — он «тяжелый» и находится не в оптимальной форме. Артем может быстро выйти из формы, но долго набирать ее. Безусловно, эта динамовская тройка для Бреста — звезды. И от них многое будет зависеть», — считает Севидов.