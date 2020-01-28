Арсеналу не удалось подписать защитника Фламенго

Трансфер защитника «Фламенго» Пабло Мари в «Арсенал» сорвался.
Как сообщает бразильская пресса, 26-летний футболист прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с клубом, однако «Фламенго» заблокировал переход.
В итоге Мари пришлось вернуться в Бразилию. Ранее он уже прошел медицинское обследование для «Арсенала».
Всего провел за «Фламенго» 30 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
Отметим, что среди других вариантов для усиления обороны «Арсенал» рассматривает украинского защитника «Шахтера» Николая Матвиенко.
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Источник — ESPN
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