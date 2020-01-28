Арсеналу не удалось подписать защитника Фламенго

Клубы не договорились о трансфере Пабло Мари

  • 28.01.2020 11:46
  • 451 просмотр
  • 3 комментария
Арсеналу не удалось подписать защитника Фламенго
© The Top Flight. Пабло Мари
Трансфер защитника «Фламенго» Пабло Мари в «Арсенал» сорвался.
 
Как сообщает бразильская пресса, 26-летний футболист прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с клубом, однако «Фламенго» заблокировал переход.
 
В итоге Мари пришлось вернуться в Бразилию. Ранее он уже прошел медицинское обследование для «Арсенала».
 
Всего провел за «Фламенго» 30 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
 
 Отметим, что среди других вариантов для усиления обороны «Арсенал» рассматривает украинского защитника «Шахтера» Николая Матвиенко.
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Источник — ESPN

(3 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 28.01.2020 12:24
    0
    Если денег нет берите Кривцова!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 28.01.2020 12:10
    0
    Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 11:49
    ну усё, Матвиенко уже в Лондоне
    60 млн. Евро оценивается уже его переход, просто на сборах присутствовали скауты арсенала, они приятно удивлены были как играет Коля против Леха.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 11:49
    +2
    ну усё, Матвиенко уже в Лондоне
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 11:49
    +2
    ну усё, Матвиенко уже в Лондоне
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 28.01.2020 12:24
    0
    Если денег нет берите Кривцова!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 28.01.2020 12:10
    0
    Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 11:49
    ну усё, Матвиенко уже в Лондоне
    60 млн. Евро оценивается уже его переход, просто на сборах присутствовали скауты арсенала, они приятно удивлены были как играет Коля против Леха.
    Ссылка
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