Артета надеется, что Обамеянг останется в Арсенале

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном уходе из клуба нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Я хочу, чтобы Обамеянг остался с нами, это 100%. Я действительно доволен им и не могу дождаться, когда он вернется на поле», - сказал Артета.

Отметим, что в нынешнем сезоне Обамеянг провел 22 матча в чемпионате Англии, в которых забил 14 мячей и сделал 2 ассиста.