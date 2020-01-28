Артета надеется, что Обамеянг останется в Арсенале

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном уходе из клуба нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
«Я хочу, чтобы Обамеянг остался с нами, это 100%. Я действительно доволен им и не могу дождаться, когда он вернется на поле», - сказал Артета.
Ранее сообщалось, что Обамеянг согласился перейти в «Барселону».
Отметим, что в нынешнем сезоне Обамеянг провел 22 матча в чемпионате Англии, в которых забил 14 мячей и сделал 2 ассиста.
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Источник — Sky Sports
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