Роджер ФЕДЕРЕР: «Не заслужил эту победу, но иногда нужно везение»

Роджер Федерер рассказал, как ему удалось отыграть 7 матчболов в Швейцарский теннисистрассказал, как ему удалось отыграть 7 матчболов в четвертьфинальном матче Australian Open против Тенниса Сандгрена

«Иногда в жизни нужно везение. Когда у соперника семь матчболов, ты уже ничего не контролируешь.

Знаете, я просто надеялся, что он не заколотит виннерс, мы продолжим играть. А если он ошибется один или два раза, то кто знает, о чем он будет думать. Но даже это не имело значения. Это был его матч, мне невероятно повезло.

А потом я снова начал чувствовать себя лучше, давление пропало, и я просто старался играть. Мне снова повезло с брейком в пятом сете, а потом я хорошо подавал, особенно в концовке. Я не заслужил эту победу, но я выиграл и стою перед вами, чему очень рад», – рассказал Федерер в интервью на корте.

Отметим, что Роджер Федерер выиграл все 15 четвертьфинальных поединков в рамках Открытого чемпионата Австралии.