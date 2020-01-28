Роджер ФЕДЕРЕР: «Не заслужил эту победу, но иногда нужно везение»

Швейцарский теннисист – о выходе в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

  • 28.01.2020 10:49
  • 1398 просмотров
  • 2 комментария
Роджер ФЕДЕРЕР: «Не заслужил эту победу, но иногда нужно везение»
© Australian Open. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как ему удалось отыграть 7 матчболов в четвертьфинальном матче Australian Open против Тенниса Сандгрена.
 
«Иногда в жизни нужно везение. Когда у соперника семь матчболов, ты уже ничего не контролируешь.
 
Знаете, я просто надеялся, что он не заколотит виннерс, мы продолжим играть. А если он ошибется один или два раза, то кто знает, о чем он будет думать. Но даже это не имело значения. Это был его матч, мне невероятно повезло.
 
А потом я снова начал чувствовать себя лучше, давление пропало, и я просто старался играть. Мне снова повезло с брейком в пятом сете, а потом я хорошо подавал, особенно в концовке. Я не заслужил эту победу, но я выиграл и стою перед вами, чему очень рад», – рассказал Федерер в интервью на корте.
 
Отметим, что Роджер Федерер выиграл все 15 четвертьфинальных поединков в рамках Открытого чемпионата Австралии.
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Источник — Australian Open

(7 голосов)

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Комментарии
    captain2009
      captain2009, 28.01.2020 11:20
    +1
    Родж честно сказал, что на победу не наработал. И Сандгрен неплохо играл во 2й, 3й, 4й партиях, но дрогнул на матчболах, видимо, сам не поверил, что может выиграть и пройти дальше. Но это теннис, борьба ведется до последнего мяча, и Федерер сражался до последнего. За веру в себя и был вознагражден.
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    Dukalis12
      Dukalis12, 28.01.2020 10:55
    +1
    Достойно!
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    captain2009
      captain2009, 28.01.2020 11:20
    +1
    Родж честно сказал, что на победу не наработал. И Сандгрен неплохо играл во 2й, 3й, 4й партиях, но дрогнул на матчболах, видимо, сам не поверил, что может выиграть и пройти дальше. Но это теннис, борьба ведется до последнего мяча, и Федерер сражался до последнего. За веру в себя и был вознагражден.
    Ссылка
    Dukalis12
      Dukalis12, 28.01.2020 10:55
    +1
    Достойно!
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