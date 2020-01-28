Артем ДОВБИК: «Датский язык не изучаю — он очень сложный»

22-летний украинский форвард «Мидтьюлланна» Артем Довбик, который выступает за «Соннерйюск» на правах аренды, рассказал о своей жизни в Дании.

— В Дании ты уже два года. Как себя чувствуешь?

— Считаю, что я здесь уже полностью адаптировался.

— В чем были главные сложности адаптации?

— По большому счету, незнание языка. Очень важна коммуникация с партнерами на поле. Поэтому старался как можно быстрее устранить этот пробел. Поначалу и местная погода сильно угнетала, здесь почти все время пасмурно, мрачно, солнца очень мало. К этому тоже нужно было привыкнуть. Нам даже больше дают витамина D…

— В быту переводчик не нужен?

— Датский язык я не изучаю, он очень сложный. Здесь, по сути, все люди владеют английским, который я немного знал и раньше, а сейчас с этим и вовсе проблем нет.

— Ты сейчас на правах аренды выступаешь в «Соннерйюск». Почему так произошло?

— После серьезной травмы я получал мало времени на поле. Очень хотелось играть, поэтому в разговоре с руководством «Мидтьюлланна» приняли решение, что мне будет лучше уйти в аренду.

— Насколько рассчитано твое соглашение с «Соннерйюском»?

— До окончания текущего сезона.