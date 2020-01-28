Рома нацелилась на Педро

Испанский вингер «Челси» может продолжить карьеру в римском клубе

  • 28.01.2020 08:23
  • 401 просмотр
  • 1 комментарий
Рома нацелилась на Педро
© 90Min. Педро

Римская «Рома» заинтересована в подписании контракта с 32-летним испанским вингером «Челси» Педро.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется японский клуб «Виссел Кобе». Но футболист вполне может остаться в Европе.

В текущем сезоне Педро провел за «Челси» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Контракт Педро с «Челси» рассчитан до лета 2020-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €17 миллионов.

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Источник — gianlucadimarzio.com

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 09:12
    0
    он нытика ми не избавимся?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 09:12
    0
    он нытика ми не избавимся?
    Ссылка
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