Рома нацелилась на Педро

Римская «Рома» заинтересована в подписании контракта с 32-летним испанским вингером «Челси» Педро.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется японский клуб «Виссел Кобе». Но футболист вполне может остаться в Европе.
В текущем сезоне Педро провел за «Челси» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.
Контракт Педро с «Челси» рассчитан до лета 2020-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €17 миллионов.
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Источник — gianlucadimarzio.com
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