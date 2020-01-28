Рома нацелилась на Педро

Римская «Рома» заинтересована в подписании контракта с 32-летним испанским вингером «Челси» Педро.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется японский клуб «Виссел Кобе». Но футболист вполне может остаться в Европе.

В текущем сезоне Педро провел за «Челси» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Контракт Педро с «Челси» рассчитан до лета 2020-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €17 миллионов.