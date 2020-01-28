Сергей КИСЛЯК: «Киевляне были на шажок быстрее»

32-летний белорусский полузащитник «Динамо-Брест» Сергей Кисляк прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в товарищеском матче.

«Всегда неприятно проигрывать. Товарищеский матч, не товарищеский — хочется добиваться положительного результата. Считаю, было много ошибок, думаю, мы их разберем и будем идти дальше. По игре чувствовалось, что киевляне были на шажок быстрее. Но ничего, главное — работать», — отметил Кисляк.