Сергей КИСЛЯК: «Киевляне были на шажок быстрее»

32-летний белорусский полузащитник «Динамо-Брест» Сергей Кисляк прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в товарищеском матче.
«Всегда неприятно проигрывать. Товарищеский матч, не товарищеский — хочется добиваться положительного результата. Считаю, было много ошибок, думаю, мы их разберем и будем идти дальше. По игре чувствовалось, что киевляне были на шажок быстрее. Но ничего, главное — работать», — отметил Кисляк.
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Источник — Динамо Киев от Шурика
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