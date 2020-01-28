ФОТО. Карлос ДЕ ПЕНА: «Хорошая победа»

27-летний уругвайский вингер Карлос де Пена продолжает подготовку ко второй части сезона в составе киевского «Динамо». Де Пена принял участие в товарищеском поединке с «Динамо-Брест» (3:0).

«Еще одна игра. Медленно вхожу в игровой ритм и приобретаю уверенность в себе! Хорошая победа, кстати!», — написал де Пена в Instagram.

В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 24 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.