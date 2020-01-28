Александр ЗУБКОВ: «Впервые забил такой быстрый гол»

Украинский игрок «Ференцвароша» отметился дублем в ворота «Пакша»

  • 28.01.2020 07:17
  • 371 просмотр
  • 0 комментариев
Александр ЗУБКОВ: «Впервые забил такой быстрый гол»
© ФК Ференцварош. Александр Зубков

23-летний украинский полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков прокомментировал свой дубль в ворота «Пакша».

— Весеннюю часть чемпионата Венгрии «Ференцварош» начал с крупного выигрыша — 4:0. Победа легко досталась вашей команде?
— Не сказал бы, что победа нам легко досталась. Хорошо, что забили быстрый гол, и потом нам стало немножко легче.

— Как раз первый гол на 3-й минуте был забит после твоего удара. Раньше забивал когда-то такие быстрые голы?
— Наверное, нет. Впервые такой быстрый гол забил как раз в этой игре. До этого самым быстрым был мяч на 7-й или 10-й минуте.

— Кому-то посвятил забитые мячи?
— Всегда свои голы посвящаю семье и своей жене.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности