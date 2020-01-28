Александр ЗУБКОВ: «Впервые забил такой быстрый гол»

23-летний украинский полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков прокомментировал свой дубль в ворота «Пакша».
— Весеннюю часть чемпионата Венгрии «Ференцварош» начал с крупного выигрыша — 4:0. Победа легко досталась вашей команде?
— Не сказал бы, что победа нам легко досталась. Хорошо, что забили быстрый гол, и потом нам стало немножко легче.
— Как раз первый гол на 3-й минуте был забит после твоего удара. Раньше забивал когда-то такие быстрые голы?
— Наверное, нет. Впервые такой быстрый гол забил как раз в этой игре. До этого самым быстрым был мяч на 7-й или 10-й минуте.
— Кому-то посвятил забитые мячи?
— Всегда свои голы посвящаю семье и своей жене.
Источник — zbirna.com
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